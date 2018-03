Andrei aga jättis trahvi õigeaegselt tasumata ning see edastati kohtutäiturile sissenõudmiseks, mille käigus selgus, et Andreil puudus igasugune vara.

Amet soovitab taksoteenust kasutavatel inimestel taksosse istudes või seda tellides veenduda, et sellel on vajalikud taksotunnused. Sellega tagate, et sõit tellitud kohta on turvaline, jõuate sihtpunkti ja maksate teenuse eest õiglaselt.