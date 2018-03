Politsei- ja piirivalveameti Põhja Prefektuur hoiatab suhtlusvõrgustikus loomaomanikke tänavatel vedelevate toiduga taldrikute osas. Lisaks siiralt kodutuid loomi aitavatele inimestele võib nende seas olla ka pahatahtlikke kodanikke, kes mürgitavad.

"Vestlesime kohalike elanikega ning kontrollisime täna Mustamäel aset leidnud väidetavat juhtumit mürgitatud toidujäätmetega taldrikust. Kontrollisime ka 22. veebruaril laekunud avaldust, kus loomaomanik kahtlustas oma koeral mürgistust. Meil on infot, et loom võis kogemata kokku puutuda jahutusvedelikuga," kirjutab prefektuur.

"Varasemast teame juhtumeid, kus näiteks korteriühistud või ettevõtted teostavad roti- või loomatauditõrjet ning sel viisil võivad kogemata pinnasesse surutud mürgitabletid jõuda koerteni. Samuti leidub inimesi, kes heas usus kodutuid koeri ja kassi toidavad, aga pahaaimamatult loomale riknenud toitu nii sisse söödavad. Ettevaatlik tuleb olla, kuid alati pruugi inimeste eesmärk pahatahtlik olla," märgitakse postituses.

"Seni kogutud andmed ei anna meile alust arvata, et Tallinnas tegutseks pahatahtlik sarimürgitaja. Küll aga on meil loomaomanikele palve - kui te avastate, et teie lemmikloomal on tekkinud tervisehäired ning need on seostatavad tahtliku mürgitamisega, siis tuleb kindlasti politseisse pöörduda (näiteks võib seda teha piirkonnapolitseiniku kaudu: https://www2.politsei.ee/…/piirkonnapolitseinike-kontaktid.…)," selgitavad korravalvurid.

"Kui märkate avalikus ruumis kahtlaseid või ohtlikke aineid, helistage hädaabinumbril 112. Nii saame me operatiivselt võimaliku ohu kõrvaldada ning vajadusel tõendeid koguma asuda," palub politsei.