Järgmise aasta kevadel toimuvateks Euroopa Parlamendi valimiste kampaania põhisõnumid pole Eesti parteidel veel paigas ning valimisnimekirjadega hakkavad parteikontorid tõsisemalt tegelema alles aasta lõpus või järgmise alguses.



Valitsuse juhtpartei Keskerakonna peasekretär Mihhail Korbi sõnul selgub nende valimiste põhisõnum tõenäoliselt alles sügisel, mil on valminud erakonna uuendatud programm ja visioonidokument, kirjutab ERRi uudisportaal.

On oletatud, et Reformierakonna esinumber on Andrus Ansip ning nimekirja etteotsa mahuvad veel Taavi Rõivas, Urmas Paet ja ka Kalle Pallingule on prognoositud kõrget kohta.

Sotside suur võit oleks oma ühe koha säilitamine Euroopa Parlamendis - kas nende esinumbriks võiks saada näiteks välisminister Sven Mikser või hoopis partei esimees Jevgeni Ossinovski, seda on praegu vara ennustada.

Nii IRL, rahvuskonservatiivid ja Vabaerakond lubavad osaleda, edukas ükskikandidaat Indrek Tarand pole oma tuleviku osas veel otsustanud.