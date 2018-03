Eest välisminister Sven Mikser rõhutab läheneva kurva aastapäeva eel tehtud ametlikus avalduses, kui möödub neli aastat Krimmi annekteerimisest, et Krimm on jätkuvalt Ukraina ala.

Eesti taunib Venemaa kui okupatsioonijõu poolt tehtud rahvusvahelise õiguse tõsiseid rikkumisi ka pärast anneksiooni: kohalikke elanikke sundvärvatakse sõjaväkke, sunnitakse võtma Venemaa kodakondsust, võõrandatakse vara, piiratakse sõna- ja usuvabadust. Nelja aasta jooksul on kohalike elanike olukord poolsaarel halvenenud, ligi 40 000 elanikku on nii psühholoogilise kui füüsilise terrori tõttu piirkonnast lahkunud. Okupatsioonijõud rikuvad pidevalt inimõigusi ja põhivabadusi, peetakse kinni Ukraina kodanikke, on teateid piinamistest ja väärkohtlemisest, eriti halb on põlisrahvastest krimmitatarlaste olukord. Anneksiooni tõttu on muutunud keerulisemaks hoida senist sidet Krimmis elavate eestlastega.