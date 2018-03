Palgatõusu suuruse kohta selgub, et 5-protsendiline palgatõus jõudis töötajateni pea viiendikus Eesti ettevõtetest ja iga kümnendas ettevõttes tõusis palk kuni 10%. Uuringus osales ka üksikuid ettevõtteid, kus palgatõus oli suurem kui 16%.

Iga kümnes Eesti suurimaist ettevõtetest on 2018. aasta esimese kolme kuu jooksul tõstnud kõigi töötajate palka. Viiendik neist andis palgalisa vaid parimatele töötajatele, selgus CV-Online poolt hiljuti läbi viidud küsitlusest suurte ja aktiivselt värbavate ettevõtete seas.

„Endiselt valmistab segadus keskmise palgataseme osas peavalu nii värbajatele kui kandideerijatele,“ kinnitab CV.ee uuringuid koordineeriv turundusjuht Rain Resmeldt Uusen, kelle sõnul on oma ametikohtade tegeliku palgatasemega tööturul kursis vähem kui pooled ettevõtetest, „Kandideerija loodab, et äkki õnnestub küsida kõrgemat palka ja ettevõte loodab pakkuda madalaimat töötasu. Samal ajal äratab värbajates ohutunnet ka liiga madal palgasoov. Iga töö ja ametipositsiooni õiglane palgatase on tänaseks turul välja kujunenud ja võrreldav palgauuringu keskkonnas palgad.ee.“