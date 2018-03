Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel valdavalt kuivad, üksikutes kohtades soolaniisked. Ilm on külm, kuiv ning olulise sajuta. Kagu-Eestis sajab siiski mõnel pool kerget lund ning teed võivad olla õrnalt lumised.

Lisainfot teeolude kohta vaata http://www.tarktee.ee. Nutitelefonis on maanteeinfo kättesaadav aadressil http://m.tarktee.ee.

Pakane annab uue nädala alguses järele

Kui nädala lõpus läheb ilma jahedaks ning öösiti võib pakast olla kuni 16 miinuskraadi, siis uue nädala alguses läheb ilm taas pehmemaks.

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab kerget lund. Puhub põhjakaare tuul 3-9, öö hakul puhanguti 14 m/s. Külma on 7-13, kohati 16 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9 m/s. Külma on 1-5 kraadi.

Pühapäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 2-8, põhjarannikul tugevneb hommikuks läänetuul 8-12 m/s. Külma on 7-12, kohati 15 kraadi. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub lääne- ja edelatuul 7-12, rannikul puhanguti 15, põhjarannikul 8-15, puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +3 kraadi.