Kui Tartu Karlova kooli lapsed tõttavad sööklasse, käib nende käsi sisseharjunud liigutusega koos e-õpilaspiletiga kaardilugeja juurest läbi. Nimelt kehtib Tartu koolides juba teist aastat kord, et õpilane peab ennast sööjaks registreerima – täpselt nagu seda tuleb teha bussisõidul. Tallinnas on analoogne süsteem kasutusel sellest õppeaastast. Mis sellest kasu on?

Pealtnäha on linnade süsteemid sarnased ja nende peaeesmärk on fikseerida koolis lõunatajate arv, et linnavalitsus ei peaks toitlustajale tühja maksma. Siiski on Tartu emadel-isadel asjast natuke kasu ka: nimelt annab süsteem lapsevanemale teada, kui laps pole mitu päeva koolis söönud.