Keskerakond on saanud Tallinna halduskohtus esialgse õiguskaitse Paavo Pettai (pildil) majatehingu asjas, kus Erakondade rahastamise järelevalvekomisjon on erakonda kohustanud kandma riigieelarvesse 220 000 eurot.

Samas on Paavo Pettai esitanud kaebuse halduskohtule taotlusega: tühistada senine ettekirjutus ja kohustada komisjoni tegema uus ettekirjutus, et hoopis Keskerakond maksaks 220 000 eurot tagasi Paavo Pettaile. Keskerakond teatas 2011. aastal, et müüs 2010. aasta sügisel pärandusena saadud Tartu kinnistu oma osa ehk 80% kinnistust aastaid neile reklaamikampaaniaid teinud Paavo Pettaile. Pärast ERJK ettekirjutust kanda riigieelarvesse 220 000 eurot seoses majaosa müügiga Pettaile, milles kahtlustatakse keelatud annetust, pöördus Keskerakond halduskohtusse. Praeguseks on Keskerakond saanud kohtus esialgse õiguskaitse. Järgmine kohtuistung peetakse mais.