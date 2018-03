Põrgu-Pauliks kutsutud eakas papi mäletab, et kell oli löönud just kuus hommikul, kui ta pintsaku selga tõmbas ja õue briketti tooma läks. Ei möödunud viit minutitki, kui ahi küdema sai, aga paar minutit hiljem lõi kõrge leek ahjust tuppa. „Seal ei saanud midagi päästa, põles nagu püssirohi,“ on kodu kaotanud mees löödud.

Järvamaal Orgmetsa külast hommikul kella poole kaheksa ajal läbi sõitnud Ragne märkas mõnekümne meetri kaugusel möllavaid leeke ja pintsakuväel tee ääres kössitavat vanemat meest.

Ragne valis kohe 112. Päästjad jõudsid kohale pisut enne kella kaheksat, kui leegid juba katusest välja lõid.