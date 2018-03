Neli inimest hukkus Florida Rahvusvahelise Ülikooli linnakus sillavaringus, vahendab ABC News.

Jalakäijatele mõeldud sild asub Miamis ülikoolilinnakus, selle all on sõidutee ning kaheksa sõidukit jäid rusude alla. Uudistekanalite sõnul oli õnnetuses ka hukkunuid. Pärastlõunaks ei olnud kohalik politsei infot hukkunutest kinnitanud , kuid politsei esindaja ütles, et kaheksa inimest viidi haiglasse.

Sild valmis äsja ning jalakäijad seda kasutada pole jõudnudki, see paigaldati möödunud laupäeval. Väidetavalt pidi uus sild tõstma nii sillal kõndijate kui silla alt läbi sõitvate autode ohutust. CBS News vahendab, et vähemalt üks vigastatu oli tööline, kes sillaehitusel osales.

Piltidel on näha, kuidas autod silla alla on jäänud. Ühe pealtnägija sõnul oli rusude alt kuulda lõksu jäänud inimeste kohutavaid karjeid.