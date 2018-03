Mitu inimest sai Florida Rahvusvahelise Ülikooli linnakus sillavaringus kannatada, vahendab ABC News. Esialgsetel andmetel võib olla ka hukkunuid.

Jalakäijatele mõeldud sild asub Miamis ülikoolilinnakus, selle all on sõidutee ning vähemalt viis sõidukit jäid rusude alla.

Sild valmis äsja ning jalakäijad seda kasutada pole jõudnudki, see paigaldati möödunud laupäeval. Väidetavalt pidi uus sild tõstma nii sillal kõndijate kui silla alt läbi sõitvate autode ohutust.

Emergency crews respond to collapsed pedestrian bridge at Florida International University in Miami, FL. Several people were killed, officials say. https://t.co/3kekuhxuF7 pic.twitter.com/hYupV1ctDK