Läänemaal asuvasse Dirhamisse plaanitakse külastuskeskust, kus tahetakse lisaks kõigele muule eksponeerida ka erinevaid eksootilisi kalu. ERRi uudisportaali andmetel on keskuse arendaja rahvusvahelisele looduskaitsele viidates loobunud plaanist eksponeerida seal mereimetajaid, kuid see otsus loomakaitsjaid ei rahulda.

Möödunud aastal loomasõprade kriitika alla sattunud Meritähe-nimelise külastuskeskuse rajajad pole mereimetajate esitlemisest loobudes kriitikanoolte eest siiski pääsenud.

Hoolimata sellest, et Meritähe projektijuht Mart Vahtel on öelnud, et keskuses eksponeeritavate kalade elutingimused saavad olema kõigi nõuetega vastavuses, usuvad loomakaitsjad, et aeg, kus elusolendeid turismiatraktsioonides kasutati, peaks olema möödas.

Külastuskeskuse rajamise hinnaks arvatakse olevat viis miljonit eurot, millest 2,25 miljonit küsib arendaja EASilt.