Karl Madis seisab heategevuskampaaniaga „Tiiger minu sees“ selle eest, et Tallinna loomaaia tiiger Pootsman endale uue ja väärilise kodu saaks. Meis kõigis on peidus võimas loom, vahel see ärkab ja teeb tegusid, millele tagasi vaadates saab öelda – jah, ürgne jõud ja hingesuurus on võimas.

Endale kindlaks jäämine võtab vastase nõrgaks – selles on veendunud Karl Madis, kes kunagi jõulude ajal võõra härra kaakide küüsist päästis. Oli laulev revolutsioon ja jõule tähistati juba suurelt. Nii viis üks jõulukontsert Karl Madise ja Karavani Võrru. Kui viimane aplaus läbi sai, jalutas mees läbi talvise linna hotelli suunas ja… nägi ühtäkki pealt, kuidas paar kriminaali ühes põiktänavas tüsedavõitu härraga tüli norisid. Peatänava nurgal vaatas kamp noori seda janti pealt, aga sekkuda ei söandanud neist keegi: "Ei-ei, üks tuli just vanglast, sinna pole küll mõtet minna."

Ülekohut nähes tõstis Karl Madises aga pead tiiger ja mees läks ihuüksinda olukorda lahendama. Sest häirimatult edasi minna ju ei saa, liiatigi veel jõuluajal. Palju polnudki vaja sekkuda, seis lahenes hea sõnaga ja ilma riiuta – löömamehed tõmbusid tagasi ning kogukas härra pistis kodu poole putku. Kuigi minna võinuks ka sootuks haprasti.

"Ainuke variant oli katsuda asi rahulikult ära lahendada," meenutas Karl Madis aastatetagust seika. "Ma ei saanud minna edasi, kui inimene on hädas ja mitte keegi ei julge kaasa tulla. Selle 100–150 meetri jooksul, kui ma sinna poole läksin, käis ikka nii mõnigi mõte peast läbi. Aga ma olen aru saanud, et kui sa oled julge, siis see võtab teised nõrgaks."

Nüüd seisabki Karl Madis selle eest, et Tallinna loomaaia tiiger endale uue ja väärilise kodu saaks

Kuni Tiigrioru valmimiseni elab amuuri tiiger vanas laohoones, mis ei paku paraku loomväärseid tingimusi. Hoolimata täbarast hetkeseisust on tiiger aga praegugi korralik külastajamagnet. Ent tulevikus rõõmustaks iga uudistajat võimalus võluva kaslase tegemisi mitmekesisemalt jälgida – seda kas läbi klaasi või siis looma jaoks märkamatuks jäävast tunnelist. Veel enam, tulevikus rajatav troopilise pilvemetsa hoone loob võimaluse jälgida tiigri toimetusi isegi kohvikuaknast.

Kui ninasarvikud välja jätta, on tiigrist viimase saja aasta jooksul saanud kõige drastilisemalt hääbuv liik. Tiigrite arvukus on vähenenud rohkem kui 20 korda, levila on aga veelgi karmimalt ahenenud. Kui kavandatav Tiigriorg muutub tõeliseks tiigrite saatkonnaks Eestis, saab ka Tallinna loomaaed anda oma panuse selle ülimalt ohustatud liigi alalhoidu.