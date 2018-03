„Mäletan, et tundsin end kuidagi üksi, aga tol hetkel ma veel ei teadnud, et ma polnud seda. Mu kõhus oli uus elu kasvamas. Praegu kutsuvad kõik teda Preston Rasmuseks,“ meenutab Ruth Lehis, kuidas ta kümme aastat tagasi esimest korda superstaarisaatesse proovis saada. Tookord ta ei pääsenud edasi. Nüüd on tema poeg kümneaastane ja tänavusel katsel sai Ruth kollase kaardi. Teatrivoorust ta küll edasi ei saanud, kuid peab eelvoorudest edasipääsu juba väikeseks võiduks.

Ruth paistab teiste staarihakatiste seas silma, sest on paljudest küpsem ja elukogenum. Sai ta ju 12. märtsil 31aastaseks. „Vanasti arvasin, et 30aastane on juba muldvana, aga pole mul viga midagi. Käin veel ilma kepita. Minu lapski arvas, kui talle saates osalemisest rääkisin, et kas nii vanu inimesi üldse võetaksegi sinna,“ naerab ta ja sõnab, et ehkki uus põlvkond tuleb peale, on arusaamad ikka samad. Küll aga on Ruth kõike muud kui vana – tema sära ja energia kiirgab juba kaugele.

„Muusika on saatnud mind kogu elu,“ sõnab Ruth. Ta lõpetas Pärnu lastemuusikakooli viiuli erialal ja mängis lisapillina klaverit. Samuti on ta laulnud arvukates vokaalansamblites, koorides ja solistiõppes õpetaja Endla Murdi juures. Veel oli ta kuus aastat hääleseadjaks Pärnu tütarlastekoorile Elise. „Muusika on mulle nagu õhk ja vesi – ilma nendeta ei saa. Seepärast jumaldangi ütlust, et laul teeb rinna rõõmsaks! See emotsioon, mille lauldes saan, panebki mu silma särama ja hinge helisema ning selle tundega saan kõikidest raskustest elus üle,“ sõnab Ruth.