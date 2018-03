Eesti vegan selts pakub veganitele nüüdsest ka õigusnõustamist. Euroopa inimõiguste kohus loeb veganluse veendumuseks, mille järgijatele laieneb sarnaselt teiste veendumustega kaitse diskrimineerimise eest.

Eesti vegan seltsi kodulehel selgitatakse, et ka Eesti seaduste kohaselt peab veganitele olema tagatud vabadus ja võimalus elada oma veendumuste kohaselt.

"Pöördu Eesti Vegan Seltsi poole õigusnõustamiseks, kui: kahtlustad, et sind või sinu lähedasi on veganluse tõttu diskrimineeritud (nt su tööandja halvustab pidevalt su veendumusi või kohtleb sind veganlusega seoses ebasoodsamalt); sulle või sinu lähedastele ei võimaldata veganvalikuid (nt keeldub haigla või kool pakkumast sulle vegantoitu) ning sa ei tea, kuhu peaksid pöörduma; sul on juriidiline küsimus, mis puudutab sinu kui veganist lapsevanema õigusi," loetletakse seltsi kodulehel põhjuseid, mil vegan võib õigusnõu küsida.

