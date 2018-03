Õhtulehe lugeja vastab artiklis „Miks nii? Mõni auto läbib ülevaatuse üllatavalt kergesti“ sõna võtnud Tehnoülevaatajate Liidu juhile Andres Sootsile.

Teie sõnavõtust jääb kõlama, et kui koondada ülevaatused Tallinna, siis oleksid kõik (altkäemaksu – toim) mured sellega lahendatud. Olete sama sinisilmne nagu teisedki pealinna juhid.

Maakohtadest on juba ära kaotatud sideasutused, pangakontorid ja väikekauplused, koolid on kokku pandud ning bussiliinid peaaegu olematud. Loomakasvatuski on suures osas hävitatud. Kõik, mis on maainimestele oluline, on pealinnast vaadatuna halb ja tuleb seega koondada Tallinna. See on tekitanud olukorra, kus elanikud on sunnitud maalt ära kolima riikidesse, kus peetakse taludest ja nende elanikest rohkem lugu.