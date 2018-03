Peaminister Jüri Ratas loobus hiljutiste rahvusvaheliste sündmuste valguses Venemaal Krasnojarskis toimuvate Eesti kultuuri päevade külastamisest, vahendab Delfi. Lääne suurriigid süüdistavad endise spiooni Sergei Skripali mürgitamises Venemaad.

ABC News vahendab, et 15. märtsil kiitis USA valitsus heaks uued sanktsioonid viie Vene organisatsiooni ja 19 kodaniku suhtes. Kuigi need on ametlikult seotud Venemaa sekkumisega USA 2016. aasta valimistesse, tehti sanktsioonid teatavaks vaid päev pärast seda, kui president Trump reporterite ees kinnitas oma arvamust, et tõenäoliselt on endise spiooni mürgitamisjuhtumi taga Venemaa käsi.

Trump, Suurbritannia peaminister Theresa May, Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Saksamaa kantsler Angela Merkel andsid 15. märtsil välja ka ühise teate, milles ütlevad, et ei näe Skripali mürgitamises ühtki alternatiivset versiooni peale selle, et süüdlaseks on Venemaa. Neli riigipead hoiatavad, et Venemaa käitumine „seab ohtu meie kõigi rahvad“. Pöördumises tuletatakse Putinile meelde ka Venemaa kohta ÜRO julgeolekunõukogus. Suurbritannia plaanib riigist välja saata Vene diplomaate.

Jüri Ratas kommenteeris otsust mitte osaleda Krasnojarskis Eesti kultuuri päevadel põhjendusega, et rahvusvaheline olukord on selleks liiga pinev. „Hiljutiste rahvusvaheliste sündmuste valguses ei pea peaminister Krasnojarskisse minekut siiski võimalikuks,“ ütles valitsuskommunikatsiooni direktor Urmas Seaver.

Endine spioon Sergei Skripal ja tema tütar mürgitati 4. märtsil Inglismaal Salisburys närvimürgiga Novitšuk. Mõlemad ohvrid on praeguse seisuga veel elus, kuid väga tõsises seisundis haiglas.