2.–8. aprillil kümnendat juubelit tähistava muusika- ja linnakultuurifestivali Tallinn Music Week (TMW) kavast leiab tänavu taas filmiprogrammi. Kino Sõprus ekraanil linastuvad festivalinädalal viis dokumentaalfilmi, mis räägivad postkapitalistliku maailma elukeskkonnast ja tulevikuvisioonidest ning rock'n'rolli järgse ajastu kangelastest. Seansse juhatavad sisse filmide autorid, peategelased ja filmikriitikud.



TMW filmiprogrammi avab esmaspäeval, 2. aprillil „An Inconvenient Sequel: Truth to Power“ ehk järg Al Gore'i keskkonna-teemaliste loengute põhjal tosin aastat tagasi valminud ja sensatsiooniks kujunenud dokumentaalfilmile „An Inconvenient Truth“. Keskkonnateemadega tegeleb ka „Kalapoeg Nemo" vääriliselt lummava pildikeelega „Chasing Coral“, milles uuritakse, kas ja kuidas saab veel päästa rekordilise kiirusega hävivaid veealuseid imesid – korallrahusid. Meie ajastu mõõtmatut inimvoolu kaardistab Hiina ühe häälekama dissidendi, moodsa kunsti superstaari Ai Weiwei „Human Flow“.

Näha saab ka kahest üle-elusuurusest kultuurihäkkerist kõnelevaid dokke: miljonärist muusiku, kunstniku ja futuristi Goodiepal van den Dobbelsteeni portreefilmi „The Goodiepal Equation“ ning Eesti viimase tõelise rokkstaari, Psychoterrori ninamehe Freddy Grenzmanni tavanormidest vasakul sammuvat individualismi-kuulutust „Enam kui elu“.





TMW filmiprogramm Kino Sõpruses 2.–6. aprillil



Esmaspäev, 2. aprill kell 21.00

„An Inconvenient Sequel: Truth to Power“ (2017)



2006. aastat mäletad? Kliimamuutustega oli siis nii kehvasti, et kunagise presidendikandidaadi Al Gore'i keskkonna-teemaliste loengute põhjal pandi kokku terve film. „Ebamugavast tõest" sai sensatsioon, mis haris, ärritas ja pani vaidlema miljoneid üle maailma ning tõi asjaosalistele parima dokumentaalfilmi Oscari. Palju sellest kõigest tegelikkuses kasu oli ja mis vahepeal muutunud on, küsib Gore tosin aastat hiljem sobivalt pealkirjastatud järjeloos „Ebamugav järg".





Teisipäev, 3. aprill kell 21.00

„The Goodiepal Equation“ (2017)



Keskkonnaga on lood kehvasti ja kultuur on üha enam maha saetud nurkadega massimeelelahutuse nägu. Olge mureta, appi tõttab isehakanud renessansi-mees, muusik, kunstnik, kultuurihäkker, futurist, miljonär ja filantroop Goodiepal. Mees, kes jagas ostjatele oma plaadi vahel raha. Temast valminud film on vähemalt sama hullumeelne ja veider kui selle peategelane ja seda parimas mõttes. See on ebatavaline sissevaade ebatavalise inimese elusse, mis võib võluda ja võõristada, sageli samaaegselt. Muide, Goodiepal jõuab filmis üle Euroopa reisides väisata ka meie enda Kumu kunstimuuseumi!

Filmi autor on Soome Fonal Records plaadimärgi boss Sami Sänpäkkilä.





Kolmapäev, 4. aprill kell 21.00

„Human Flow“ (2017)



Euroopa on endiselt pahuksis migratsiooniga, ent see on vaid väike osa paisuvast ülemaailmsest pagulaskriisist. Miljonid lähevad oma kodudest liikvele, olgu põhjuseks kas saastunud elukeskkond, sõjad, nälg või lihtsalt paremat elu lubav kutse. Sisemigratsiooni lipulaeva Hiina ühe häälekama dissidendi, moodsa kunsti superstaari Ai Weiwei pilt mõõtmatust inimvoolust on ühtaegu eepiline ja mõtlik. Võttemeeskond rändas selle mahuka ja tõeliselt globaalse filmi tarbeks läbi koguni 23 riiki.