Loomakaitseorganisatsioonid üle maailma juubeldavad, sest kuulus Itaalia moegigant Versace on otsustanud loobuda karusnaha kasutamisest oma toodetes.



“Karusnahk? Ma ei tegele sellega enam. Ma ei taha tappa loomi selleks, et luua moodi. See ei tundu õige," teatas kuulus Itaalia moedisainer Donatella Versace värskes intervjuus The Economisti ajakirjale 1843. Oma otsusega loobuda karusnahast on Versace astunud Gucci, Tom Fordi, Hugo Bossi, Armani ja teiste moehiiglaste jälgedes.



Ka Eesti disainerid on võtnud suuna karusnahavabaduse poole. Tänaseks on Eestis Loomuse poolt hallatava Fur Free Retaileri programmiga liitunud juba 16 kodumaist moeloojat, kelle hulgas näiteks sellised tuntud tegijad nagu Xenia Joost, Reet Aus, Kätlin Kikkas, Reval Denim Guild, Perit Muuga ja paljud teised.



“Nii suure ja olulise moelooja otsus loobuda karusnahast on märgiline. Karusnahk kui materjal ei ole enam luksuse, vaid eelkõige ebaeetilisuse ja keskkonnavaenulikkuse märk,” ütles MTÜ Loomuse kommunikatsioonijuht Annika Lepp.

Lisateavet karusnahavaba programmi kohta leiab SIIT.