Monaco vürst Albert II tähistas 60 aasta juubelit koos abikaasa ja kolmeaastaste kaksikutega kodus torti süües. Milline kontrast tema pika poissmehepõlvega tulvil pikantseid armulugusid ja vallaslapsi!

Veebikülje royalcentral.co.uk teatel tähistas Monaco vürst 14. märtsil oma sünnipäeva privaatselt. Abikaasa Charlene avaldas vaid oma ametlikul Instagrami kontol kaks fotot, kus vürst koos printsess Gabriella ja troonipärija prints Jacques'iga šokolaaditordil küünlaid puhub. Rahvalikke pidustusi ei korraldatud ja teisi kroonitud päid Monacosse ei kutsutud.

(@hshprincesscharlene/Instagram)

Nooruses oli Albert kõva naistemees, kes ei lasknud endale päitseid pähe panna. Printsi sõnul ei vastanud ükski silmarõõm kolmele vajalikule nõudmisele. Esiteks ei kiitnud neid heaks vana vürst Rainier. Teiseks ei uskunud troonipärija, et potentsiaalne pruut suudab sama sujuvalt õukonna liikmeks saada nagu tema kadunud ema, filmistaar Grace Kelly. Kolmas variant: naised keeldusid elust avalikkuse ees. See ei takistanud printsi arvukaid armusuhteid algatamast. Tema pruutide seas on supermodellid Claudia Schiffer ja Naomi Campbell.

Albert 2002. aastal supermodell Naomi Campbelli seltsi nautimas. (VIDA PRESS)

2005. aasta mais, varsti pärast vürst Rainier' surma, väitis tõmmu stjuardess Nicole Coste, keda oli mitu korda Alberti seltskonnas nähtud, et prints on tema ligi kaheaastase poja Alexandre'i isa. Mõni päev enne kroonimist kinnitas tulevane vürst uudist. Laps ei saanud Grimaldi nime ja troonipärimisõigust, kuid Albert lubas tema eest endiselt hoolt kanda. Aasta hiljem möönis nüüd juba Albert II tiitlit kandev valitseja, et tal on ka teine sohilaps, 14aastane Ameerika koolitüdruk Jazmin Grace Rotolo, kelle ema, endise ettekandja Tamara Rotologa tutvus ta 1991. aastal Cote d'Azuril.

Vürstinnaks valis Albert hoopis kauni Lõuna-Aafrika vabariigi olümpiaujuja Charlene Wittstocki, kes täitis oma kohuse sünnitada vürstile troonipärija. 10. detsembril 2014 tulid ilmale kaksikud Gabriella ja Jacques. Viimane sündis küll õest hiljem, kuid on Monaco seaduste järgi tulevane valitseja.