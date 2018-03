„Kirjuta, et mulle väga meeldivad pannkoogid!“ torkab enda iseloomustamisel esimesena pähe Vajé solistil Stefan Airapetjanil (20). „Ja jäätiseid võin süüa päevas isegi viis tükki!“ naerab ta. Läbi tema moodsa liibuva pluusi väljajoonistuvad tahutud lihased räägivad vastupidisest. „Kätekõverdusi teen iga päev kakssada. See on kindel! Praegu trennis käia ei jõua, vorm on jäänud sellest, kui Hansuga (bändikaaslase Hans Noormetsaga – toim) Tai poksis käisime.“ „Eesti laulul“ kolmanda koha saanud Vajé tundub olevat ansambel, kes turvamehi ei vaja.

Stefan pühib veel lõunagi paiku alles und silmast ja on äsja ärganud moega. Ta on rohkem ööinimene. Ka Hansuga, kellega laulja korterit jagab, on neil huvitav elurütm välja kujunenud: „Päeval mina magan ja Hans teeb mussi. Öösel magab tema ja mina teen mussi.“ Seekord on Stefanil uni silmas aga seepärast, et seljataga on pikk öö laeval laulmist.

„Viimased neli päeva esinesin Rootsi laeval. Rahaga oli veidi raskusi ja tegin kiire otsa koos Dance Factoryga sõubaaris,“ selgitab Stefan. Muide, seal on laulnud ka Elina Born ja Ott Lepland. „Mina aga seda kaua teha ei suudaks,“ tõdeb laulja. „Sa ei arene väga kuhugi, raha on küll hea, aga sõpradest oled jällegi kaua eemal. Mina nii ei saa.“