Riigikogus olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eesti keel kui riiklik taristu“ arutelu puhul on avalikkuse silmis kindlasti maitsvaim Vabaerakonna mõte muuta seni riikliku tähtpäevana tähistatud emakeelepäev riigipühaks. See tähendaks, et saaksime ühe töövaba päeva juurde. Ettepanekuga välja tulnud Krista Aru meelest oleks see riigikogu tunnustus eesti keelele ja kultuurile.

Samas pole riigipüha staatusse tõus mõistagi võluvits, et säilitada eesti keele positsiooni ja kindlustada seda siis, kui Eestis eksisteerib kõrvuti mitu paralleelmaailma. Vene keeles hariduse omandamises pole iseenesest midagi halba, kui see ei tekita puudulikult riigikeelt oskavatele noortele kunstlikku klaaslage. Samavõrra vaesestab eesti keelt inglise keelele üle minema kippuv kõrgharidus ja teaduskraadide kaitsmine. Samuti ununeb või jääb sootuks välja töötamata emakeelne erialaterminoloogia. Igapäevakeele segunemisest võõrlaenudega pole mõtet rääkidagi. Kui lisada siia veel noorema põlvkonna üha kehvema lugemuse ja netistumise, ongi kõik teed poolkeelsuseks valla.

Eesti keele ja kultuuri tunnustamise vajadusele on raske vastu vaielda ükskõik millisel Eesti erakonnal. See, kui riiklik tähtpäev otsustatakse teha riigipühaks, poleks pretsedenditu samm. Nimelt kerkis 20. august 1998. aastal riigipüha seisusse, mis muutis olulisel määral selle päeva staatust. Sai ju edgaripäevaks lõõbitust ühtäkki tõsiselt tähistatav taasiseseisvuspäev.

Kui kiirelt arenevas maailmas lisanduks üks töövaba päeva, poleks see iseenesest sugugi halb idee. Samuti väärib eesti keel vähemalt sama palju tähelepanu kui Eesti riik. Oleks lühinägelik taandada kõike pelgalt majandusarvutustele, mida tehakse nädalavahetusele langevate riigipühade eest vabade päevade andmisele vastu seistes. Nüüd tuli aga lisapuhkepäevade üleskutsega välja minister Jaak Aab. Seega võib arvata, et võimuliit teeb paljuräägitud muudatuse lõpuks ka teoks, sest SKP protsendikümnendikke taga ajades ja end surnuks töötades ei jõua me niikuinii viie rikkama riigi hulka. Olgem siis suured pigem keelelt ja vaimult.