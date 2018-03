Eluaegse psühholoogiahuvilisena olen veendunud, et inimese eitusmehhanism on erakordselt vägev, nagu ka võime täielikult paralleelmaailmas elada. Nii on võimalik uskuda (ja kogu maailmale kuulutada), et vaktsiinid teevad autistiks, Hiina aparaat vähendab elektriarveid ja Maa sarnaneb kujult kausi või pannkoogiga. Või panna ennast ja teisi uskuma, et endine elukaaslane kulutab elatisraha kalli kasuka või ehete ostmiseks.

Sest kui tõde, milles inimene elab, on see, et ta on lihtsalt üks kehv rongaisa, kes hoolib rahast rohkem kui lastest, siis on seda väga raske taluda. Nii on lihtsam, isegi hädavajalik, konstrueerida uus tõde, kus eksnaine on rahaahne eit, kes paneb vaese mehe säästud nahka. Tolles esimeses tões on väga raske elada, sellega on inimlikult peaaegu võimatu silmitsi seista.

Nii et teatud mõttes mõistan neid isasid ja nende hädakisa. Me kõik loome endile reaalsust, kus on hea elada. See on isegi laste arvelt võimalik.