Eesti Betooniühing kuulutas 14. märtsil toimunud betoonipäeval Eesti Filmimuuseumis välja konkursi „Aasta betoonehitis 2017” võitjad.

Aasta betoonehitis 2017 – eramu Viimsis.

Konkursi peaauhind – tellija Mait Rõõmusaar.

Arhitekti auhind: Mateusz Kuo Stolarski (Tamizo Architects, Poola);

Konstruktori auhind: Andrei Kervališvili (Nordecon Betoon OÜ);

Ehitustööde auhind: Nordecon Betoon OÜ;

Betooni auhind: HC Betoon AS;

Raketiste auhind: Peri AS.

Žürii kommentaar: „Hea näide sellest, kui tellija teab, millist ehitist ta tahab ning oskab leida ka õiged teostajad.”

Žürii esimees Aadu Kana: „Sellel majal on hulgaliselt betooniseid saladusi, mis avanevad vaid kogenud silmale. Mõte ja teostus on väga hea.”

Eriauhind maastiku väljapaistva arhitektuurse lahenduse eest – Tallinna Loomaaia Polaariumi jääkarude ekspositsioon – Joonas Sarapuu (Innopolis Insenerid OÜ).

Žürii kommentaar: „Arhitektuurselt ja betooniselt väärt osa uuenevas ja kasvavas loomaaias. Suurepärane tulemus!”

Eriauhind arhitektuuri eest – Lutheri Ärimaja masinasaal – Hanno Grossschmidt (HG Arhitektuur OÜ).

Žürii kommentaar: „Pieteeditundelise ajaloolise betoonarhitektuuri säilitamise ja eksponeerimise eest. Suurepärane koostöö ehitaja ja tellija vahel. Mõistlik kompromiss muinsuskaitse lähtekohtade ja uue kontseptsiooni vajaduste vahel.”

Žürii esimees Aadu Kana: „Suurepärane näide vana ja uue heast kooskõlast. 1912 rajatud Lutheri vabriku hoones on kõik vana betoon väärikalt säilitatud. Oluline tööstusarhitektuuri näide on tulevikule säilitatud.”

Eriauhind ideelahenduse eest – Hans Hubert Sams – Rocca al Mare kooli väliklass Ateena.

Žürii kommentaar: „Originaalse idee eest, mis sai suurepärase arhitektuurse teostuse. Hea tahte toel ja suurepärase koostöö tulemusel valminud mitmekülgsete kasutusvõimalustega ning visuaalselt kena lahendus.”

Žürii esimees Aadu Kana: „Gümnasist Hans Hubert Sams’i idee aitas olemasolevasse keskkonda sobitada meie arhitektuuriklassik, koolimaja autor Emil Urbel. Ning selle teostasid kooli lapsevanemad, kelle hulgas ka mitmeid tuntud betoonimehi. Suurepärane näide vabade kodanike algatuslikust jõust!”

Tänavu kaheksateistkümnendat korda korraldatud konkurss „Aasta Betoonehitis” on ellu kutsutud, et tutvustada avalikkusele betooni avaraid kasutusvõimalusi ning tunnustada neid inimesi, kes oma ideede ellurakendamiseks on kasutanud kodumaist ehitusmaterjali – võimalusterohket ja hästivormitavat betooni.

Tänavusele konkursile laekus 19 tööd. Konkursile sai esitada 2017. aasta jooksul tellijale üle antud betoonehitisi ja neis kasutatud konstruktsioone ja menetlusi.

„Aasta Betoonehitis 2017” võistluse žüriisse kuulusid esindajad Eesti ehitusala liitudest: Eesti Arhitektide Liidust – Kalle Vellevoog, Eesti Betooniühingust – Kalev Ramjalg, Eesti Ehitusettevõtjate Liidust – Indrek Peterson, Eesti Ehitusinseneride Liidust – Heiki Meos, Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidust – Andres Saar, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidust – Enno Rebane, Aadu Kana, žürii esimees, samuti ehitusajakirjanike esindajad – Eva Kiisler, „Äripäeva” ehitusväljaannete peatoimetaja, Liivi Tamm ajakirjast „EhitusEST”, ning Soome arhitekt Maritta Koivisto ajakirjast „Betoni”.

