Seetõttu ma ei imestagi tagantjärele, et 1. märtsil jätkus Emajõe Ateena meeril söakust teatada, et tselluloositehas ei sobi Tartusse. Ei sobi ja kõik. Kuigi nädalapäevad varem ütles seesama Klaas ajalehele The Baltic Times antud inglisekeelses intervjuus, et Tartu võiks olla investoritele hea koht, kus ülikoolide pakutud teadmiste ning sealsete metsade ja muude loodusvarade koostöös tekiks võimalusi lisandväärtusega biomajanduse arenguks (Delfi, 9.03.2018).

Pärast hääletust kogunes Tartu uus ründekolmik (Urmas Klaas-Marju Lauristin-Aadu Must) ETV otsestuudiosse, „Suud puhtaks” saatesse. Õhetavatena ja silma järgi 30 aastat noorematena. Küllap meenus neile fosforiidikevad ja maidemonstratsioon, kus ka Marju Lauristin ja Aadu Must osalesid. Urmas Klaas oli samal ajal aga õngitsemas ja vaatas kurvalt pealt, kuidas kalad, kõhud ülespidi, Võhandu suudmes hulpisid... (Postimees, 9.03.2018).

Vaatad saadet ega usu oma silmi. Heade mõtete linna meer teatab, et ei saa usaldada mingeid uuringuid, mille tellija on tehase rajamisest huvitatud. Minu suur õppejõud aga usub sinisilmselt, et Tartusse tullakse õppima eelkõige keskkonna ja Emajõe, mitte õppejõudude pärast. Jah. Juri Lotman on ju meie hulgast lahkunud...

Selle nädala „Foorumis” (ETV, 13.03.2018) pidi saatejuht Andres Kuusk Klaasi mitu korda korrale kutsuma, sest ta hirmutas Taaralinna elanikke väitega, et tehas ehitatakse Tartusse. Või äärmisel juhul Vorbusele.

Andrus Ansipi jälgedes

Mäletate ikka, kuidas 15 aastat tagasi Tartu linnapea Andrus Ansip valitsuse suunas näpuga viibutas ja elanikke Tartu vanglaga hirmutas?

Kui justiitsministeerium kavatseb viimasesse tuua algul lubatud 500 kinnipeetava asemel 1000, siis ei anna raad selle ehitamiseks luba.

Õhk oli pingetest paks, kui ühel 2002. aasta detsembrikuu reedese päeva pärastlõunal sammud justiitsministeeriumisse seadsin.

„Kas te ei läinud vastuollu liialt tugeva jõuga? Andrus Ansipi taga on ligemale 9000 valijat, ajaleht Postimees ja Tartu Raadio. Teate ikka, et linnapea osalusega raadiojaamas soovitavad raadiokuulajad Märt Raskil Tartusse tulla koos ihukaitsjatega?”

Justiitsminister Rask ei teadnud seda. Arvas siiski, et probleemide lahendamisel pole sugugi kõige parem moodus hüsteeriat külvata ja nõrganärvilisi üles kütta.

„Hea küll, poome Raski üles! Kas siis läheb asi paremaks? On siis vange vähem või? Ma ei tea…” (KesKus detsember 2002).

Raski ei poodud õnneks üles, temast sai hoopis riigikohtu esimees (2004–2013). Ansipi tähelend aga jätkus ja keegi ei tea täpselt, kui palju vangla kunagistest asukatest andis viimastel Euroopa Parlamendi valimistel hääle just talle. Kokku sai ta neid igatahes 45 037.

Klaas pole seevastu poliitikas nii edukas olnud. Oravapartei siseelu tundmata julgen isegi väita, et kunagine Postimehe peatoimetaja ja Põlva maavanem on Reformierakonnas teise ešeloni mees. Aga ta pürib kõrgliigasse!

Naersin südamest Eesti Ekspressi lugedes, kus oli must-valgel kirjas, et Klaas on esimene mõjukas poliitik, kes astus riigi tähtsaimaks investeeringuks nimetatud tselluloositehasele selgelt vastu. Tõeline ökomees! Käib kolmeaastase Lottega (labradori retriiver) vaatamas, kuidas mets elab.

„Klaas käib ka jahil, ent ühtegi looma ise ei lase. Armastab kala püüda ja seenel käia. Ja kui kukeseenehooaeg on alanud, teeb oma firmarooga: kukeseenesousti keedetud värske kartuli ja hapukurgiga. „Selline lihtne Eesti toit. Maitseb imehästi,” räägib ta nii, et kuulajalgi suu vett jooksma hakkab.” (Eesti Ekspress 7.03.2018).

Ökomees või roheline mehike?

Minu hea kursusevend Priit Pullerits sattus vaimustusse, kui ta sisenes paari aasta eest Tartu raekoja kõrval olevasse ja Neinar Selile kuuluvasse hotelli Lydia. “Linnapea sviidis, ühest kolmest luksuslikumast numbrist, on seinal tapeet, mille jooksev meeter maksis 32 eurot,” raporteeris hea kursusevend (Postimees 5.06.2016).

Nojaa, Klaasi auks võinuks ju selle toa tapetseerida Kaur Kenderi toimetatud Sirbi numbriga (22.11.2013). Tulnuks ehk odavam ja Klaasilgi oleks hea meenutada oma valitsemisaega SA Kultuurileht nõukogus. Ja suurtest numbritest vaimustuses olev Pullerits võinuks välja arvutada, mitu miljardit ajurakku vaimuinimesed parteitruu, kuid saamatu nõukogu esimehe tegevuse tõttu toona kaotasid.

Loodan siiralt, et Klaasi juhtimisel ei lähe meil seekord sama halvasti. Ta seisab meil ees, kuid ei ole klaasist, et me temast läbi näeksime ja pimesi usuksime.