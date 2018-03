2. Mässaja

Tema piinatud ja mässajalik hing võib näida esiti väga ahvatlevana. Ta on ju esiti nii huvitav! Ometigi on sellise mehe kõrval püsisuhet ja armastust väga raske kogeda.

3. Mees, kes näitab, et ta on hea

Kõige keerulisem juhtum. Ta näib kõige õigema valikuna, kuid kui ta end avab, siis selgub, et temas on peidus see tumedam pool, millest me midagi kuulda ei tahaks.

4. Kangelane

Juba lapsena kipuvad tüdrukud unistama kangelastest, kuid elus me tegelikult seda ei vaja. On normaalne, kui mees toetab ja aitab oma naist, kuid naised saavad ka ise oma eluga hakkama.

5. Tööori

Jah, ta toob raha koju ja teil on kõik majanduslikult paigas, kuid kas sellest piisab? Ei!

6. Ebaküps mees

Talle meeldib lõbutseda ja mängida videomänge. Ta ei taha täiskasvanuks saada ja kohustusi omada. Talle ei meeldi ka vastutus.

7. Tõeline võrgutaja