2015. aastal üheksa inimest mõrvanud Dylann Roofi noorem õde põhjustas oma keskkoolis paanika, kui tuli kooli noaga ning tegi Snapchatis vaenuliku tooniga postituse. Yahoo News vahendab, et terroristi õde sai süüdistuse ka narkootilise aine omamises.

2015. aasta 17. juunil oli Dylann Roof 21aastane. Noormees läks Charlestoni linnas asuvasse mustanahaliste kirikusse, osales seal kahtluste hajutamiseks palveteenistusel ning tappis üheksa inimest. Roofi kuritegu oli rassivihast ajendatud. Mõrvarile määrati 2017. aastal surmanuhtlus.

Kuid kolmapäeval arreteeris Lõuna-Carolina osariigi politsei Roofi noorema õe Morgani. 18aastane tüdruk tuli väidetavalt kooli noaga ning postitas sotsiaalvõrgustikku Snapchat häiriva sisuga sõnumi. Lisaks külmrelvale oli tütarlapsel kaasas pipragaas ja pakitäis kanepit. Ka viimase eest esitati Roofile süüdistus.

Kuid kõige murettekitavam oli koolijuhtide ja politsei jaoks Morgan Roofi postitus Snapchatis. See kõlas nende jaoks ähvardavalt, samuti on ilmne, et vanema venna rassistlik mõtteviis pole ka Morgan Roofist mööda läinud. Tüdruk viitab selles kolmapäevasele üleriigilisele õpilasprotestile tulistamiste vastu (nagu ka tema enda venna kätetöö). Mitmel pool kestis protestiüritus 17 minutit, mälestamaks 14. veebruaril Florida koolitulistamises hukkunuid. Erinevad väljaanded tsiteerivad, et postituse sisu oli järgmine: „Kõnnite välja selleks 17 mintsaks, mis lubatud, nad lubavad teil seda teha, mitte miski nagunii ei muutu, nagu mida p****t see teie arust aitab? Ma loodan, et see on lõks ja et te kõik saate kuuli, me teame, et ega see pole nagunii muud kui ainult mustad, kes välja lähevad.“

1350 õpilasega A.C Flora keskkoolis on aga ühe nädala jooksul olnud lausa kaks eraldi turvaintsidenti. Üks neist oli Morgan Roof, kuid teisel korral tulid relvadega koolimajja kaks õpilast. Kas tegemist oli samuti nugadega või lausa tulirelvadega, pole teada. Kaks juhtumit omavahel seotud ei ole.