Plaaster, mis leevendab nii hemorroidest tekitatud vaevusi kui ka kroonilist suhkruhaigust. Ninakorrigeerija, mille abil saab nina sirgeks ilma operatsioonita. Kõik need on tooted, mida eestlased endale veebikaubamajast kokku kahmavad.

Tarbijakaitseameti poole on viimaste aastate jooksul pöördunud sadu eestlasi, kes pole internetipoest tellitud kaubaga rahule jäänud. Pärast ostu on selgunud, et suure õhinaga on tellitud seade deformeerunud jalga enam terveks ei ravi ja kaalu alandavad plaastrid rasvavolte ära ei kaota.

Kliendid on üllatunud ja pettunud, vahel ka vihased. „Tarbijate pöördumiste peamiseks sisuks on, et lubatud efekt puudub ja toote tagastamine ning raha tagasisaamine on raskendatud. Reeglina on taoliste pakkumiste taga olevat ettevõtet raske tuvastada ning keeruline nendega ühendust saada. Samasisulisi Eesti turule suunatud veebilehti on mitmeid ja need on tegelikult registreeritud kusagile kolmandasse riiki,“ selgitab tarbikaitseameti pressiesindaja Pille Kalda.