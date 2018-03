Muhu vald sai Kredexilt 466 000 eurot toetust endise hooldekodu hoonesse kaheksa üürikorteri rajamiseks; projekti kogumaksumus on 966 000 eurot, kirjutab Saarte Hääl.

"Muhu edasise arengu võti on tööealiste elanike arvu stabiilsus ja kasv," ütles vallavanem Raido Liitmäe lehele, lisades, et praegu on saare suurim mure vabade elamispindade nappus. Selle leevendamiseks on vald alustanudki korterelamu ehitamist, kuhu ise panustatakse 500 000 eurot.

Liival asuvas endises hooldekodu majas on kaheksa korterit ja kaheksa ehitatakse juurde. Valdavalt tulevad need kahe-, aga üks ka kolmetoaline – korterid, mis sobivad nii üksikule inimesele kui ka perekonnale.

Liitmäe sõnul on nõudlus üürikorterite järele kindlasti olemas. "2014. aastal kolis hooldekodu sellest majast välja ja sellest ajast ei lähe mööda nädalat, kui meie käest ei küsita elamispinda," märkis ta.

Eelmisel aastal kasvas Muhu rahvaarv 59 inimese võrra ja Lindmäe sõnul on raske öelda, kui palju neid juurde tuleks, kui oleks kõigile soovijatele kortereid pakkuda.

"Muhulaste hulgas on ka neid, kes on maailmas ära käinud ja tahavad nüüd tagasi tulla. Aga see on ennustamatu asi, kui palju neid oleks. Kui korterid on valmis, eks siis näe, palju tahtjaid on," märkis vallavanem.

Allikas: BNS

Foto: Maa-amet

Loe lisaks: Muhu vald rajab kaheksa üürikorterit