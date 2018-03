Olen kõige lapsevõõram inimene, keda ma tean. Kindlasti olen ma tahtnud kunagi kauges tulevikus lapsi saada, aga üldiselt hoidsin neist kaugele eemale, sest nad karjuvad. Teadsin vaid, et rasedad on pidevalt närvis, sünnitamine on valus ning laste kasvatamine üldse väga raske ja kulukas.

Mu kaaslane seevastu oli alati tahtnud lapsi saada. Minu jaoks tundus see lastevärk ikkagi liiga intensiivne olevat. Ma arvasin, et läheb veel kõvasti aega, et end mentaalselt üldse ette valmistada selleks, et kunagi minu seest laps välja tuleb. Olin proovinud välistada plaani peagi rasestuda. Pealegi kartsin ma sünnitamist nagu tuld!

Olin rasestumisvastast vahendit kasutades hoolas ning harva vahekorras – need olid piisavalt mõjuvad vahendid rasedusest hoidumiseks! Pealegi ma teadsin, et mul on rasestumine üldse raskendatud, kuna mul on diagnoositud viljastumist vähendav haigus endometrioos.