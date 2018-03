Prantsusmaa, Saksamaa, USA ja Suurbritannia liidrid on välja tulnud ühise avaldusega, milles väidavad, et ainsa usutava seletuse kohaselt on topeltagent Sergei Skripali ja tema tütre Julia rünnaku taga Venemaa.

Avalduses seisis, et tegemist oli esimese korraga Euroopas pärast teist maailmasõda, mil närvimürki kasutati ning et see on rünnak Suurbritannia suveräänsusele, vahendab BBC.

Ühisavalduses seisis veel, et neli riiki on kõrgendatult mures arvestades Venemaa varasemat käitumismustrit. Nii Prantsusmaa, Saksamaa, USA kui ka Suurbritannia kutsusid Venemaad kui ÜRO julgeolekunõukogu liiget täitma oma kohustusi rahvusvahelise rahu ja julgeoleku tagamiseks.

Venemaa on siiani eitanud oma seotust mürgitamisjuhtumiga.