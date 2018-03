Koristusvahendite valik poodides võtab silma kirjuks – mida eelistada ja milline toimib kõige paremini? Niisiis ilmselt oledki olnud olukorras, kus tuli proovida paljusid erinevaid puhastusvahendeid, et leida sobiv. Hea, kui oled midagi sellist leidnud. Kui aga ei ole, siis võivad olla just Kraussi tooted need kõige sobivamad.

Lisaks rahale, mis kulub erinevate toodete proovimise peale, on veel üks oluline asi meeles pidada. Nimelt kui pesumasin, veekeetja või kohvimasina on katlakivine ja pesuvahendite jääkidega koos, siis kulub pesemiseks rohkem energiat, kuna viimased on halvad soojusjuhid. Kehvemal juhul võivad masinad läbi põleda ja tihti juhtub see niivõrd suure kärgatusega, et vool lülitub süsteemist välja.

Eesti ettevõte Krauss on loodud oma vajadustest lähtuvalt. Pidevalt oldi hädas ummistuste, suurema rahakuluga ja mittepiisava puhtusega – niisiis kaasati keemiku ja inseneri taustaga inimesed, kellega koostöös on Krauss loonud kolm erinevat toodet.

Krauss torupuhastusaine sobib kanalisatsiooni ummistuste avamiseks. Juuksed, rasva-, seebi- ja toidujäätmed on just need, mille Kraussi torupuhastusaine väga efektiivselt lagundab. Kaob ebameeldiv lõhn kanalisatsioonisüsteemidest ning vahend on lisaks desinfitseeriva toimega. Tegemist on Kraussi hitt-tootega, mis on ligi 20 korda tugevam tavapoodides müüdavatest produktidest.

Krauss nõudepesumasina puhastusaine lagundab efektiivselt rasva- ja toidujäägid, samuti nõudepesuvahendi ja kareda vee jäägid. Puhastab veedüüside otsad ja kõrvaldab ebameeldiva lõhna. Samuti pikendab see masina kasutusiga ja hoiab äravoolutorustiku puhtana.

Krauss pesumasina puhastusaine pikendab oluliselt pesumasina kasutusiga, lagundades seebi, pesupulbri ja loputusvahendite jääke (samuti juuksed ja rasvajäägid). Vahend on desinfitseeriva toimega ja kõrvaldab ebameeldiva lõhna.

Kraussi kohta saad uurida nende Facebooki lehelt, osta tooteid kodulehelt ja alates märtsist on tooted saadaval ka kõigis 12 MAGAZIINI kaupluses!

Lisaks rõõmustab Krauss varakevadise kampaaniaga!

Kampaanias osalemiseks toimi järgmiselt:

- Osta ükskõik millisest MAGAZIINI kauplusest Kraussi toode/tooted ja jäta ostutšekk alles.

- Pane "Meeldib" Krauss Baltic Facebooki lehele.

- Kirjuta kampaania kommentaaridesse "Magaziin".

- Auhind on 500 eurot ja loosimine toimub 12. aprillil