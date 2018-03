2011. aasta lõpus süttis Venemaal Murmanski lähedal Rosljakovos aatomiallveelaev Jekaterinburg. Tookord kinnitasid Vene võimud, et see ei kujuta endast ümbruskonnale mingit ohtu, sest allveelaeval polnud tuumarelvi ja selle tuumareaktorid olid peatatud. Venemaa asepeaminister Dmitri Rogozin tunnistas aga kuus aastat hiljem kaudselt, et tegelikult oli maailm kahe sammu kaugusel suurest tuumakatastroofist.

Vladimir Putin määras Venemaa alalise esindajana NATO juures töötanud Dmitri Rogozini 23. detsembril 2011 kaitse- ja kosmosetööstuse eest vastutavaks asepeaministriks. Kui ajaleht Kommersant palus Rogozinil nimetada kolm enim meelde jäänud sündmust, tõi asepeaminister veebruari lõpus antud intervjuus esimesena välja 29. detsembril 2011 aatomiallveelaevas Jekaterinburg puhkenud tulekahju.

PÕLENG AATOMIALLVEELAEVAL: 29. detsembril 2011 põles Murmanski lähedal Rosljakovos Vene aatomiallveelaev Jekaterinburg. Asepeaminister Dmitri Rogozin tunnistas kuus aasta hiljem kaudselt, et maailm pääses tookord napilt suurest tuumakatastroofist. (AFP/Scanpix)

Allveelaev oli sel ajal Murmanski lähedal Rosljakovos kuivdokis remondis. Rogozin kirjeldas, kuidas ta juhtis öötundidel Moskvast oma töökabinetist koos spetsialistidega kustutustöid. Asepeaminister meenutas nagu muuseas: „Allveelaevalt ei laaditud ju enne remonti relvastust maha: pardal olid torpeedod ja ballistilised raketid.“

Rogozini sõnul õnnestus tulekahju tookord kustutada 20 tunniga. Selleks lasti merevesi kuivdokki ja allveelaev sisuliselt uputati.