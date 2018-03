Belgia uudisteajakirja Le Vif ajakirjanikud uurisid välja, et aastail 2013–2017 kadus Belgia panga Euroclear arvetelt enam kui kümme miljardit dollarit, mis seisid 2011. aastal kukutatud ja tapetud Liibüa diktaatori Mummar Gaddafi (pildil) lähikondlaste kontodel.

Pärast Mummar Gaddafi valitsuse kukutamist külmutati Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni resolutsiooniga Liibüa riigi välismaistel pangaarvetel olev raha. Brüsseli pangas Euroclear oli toona hoiul umbes 16 miljardit eurot Gaddafi lähikondlaste raha. Kui Le Vifi ajakirjanikud tundsid hiljuti nende hoiuste saatuse vastu huvi, leidsid nad, et neid on alles napilt viie miljardi dollari jagu.

Pärast Le Vifi uudist Gaddafi miljardite kadumisest teatasid pank Euroclear, Belgia rahandusminister ja lõpuks ka välisminister vastuseks, et süüdistus olevat alusetu ja see on libauudis. Ajakiri jäi aga endale kindlaks.

Varasemast on teada vähemalt üks juhtum, kui Wall Streeti pankadest kadus umbes 1,2 miljardi dollari jagu Liibüa naftaraha.

Pärast Gaddafi kukutamist on Liibüa lõhestunud vähemalt kaheks osaks. Puudub ka sõltumatu riigipank.