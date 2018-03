Elton John andis teada uuest plaadist „Revamp“, kus tema ja Bernie Taupini legendaarseid hitte esitavad sellised staarid nagu Ed Sheeran, Miley Cyrus, Coldplay, Pink ja Florence + The Machine.

„See, kui artistile meeldib su laul niivõrd, et ta pühendab aega ja jõupingutusi selle ümbertöötamiseks, on alati tohutu kompliment,“ vahendab BBC News Eltoni sõnu.

Vanameister nendib: uue põlvkonna huvi tema ja Taupini loomingu vastu tähendab, et need laulud on endiselt aktuaalsed.

Album ilmub 6. aprillil.