Kui sattusite sel nädalal nägema saadet “Üllata Eestit”, on Lõuna-Eesti minionid teile juba tuttavad. Tegu on kahe Lõuna-Eesti noormehega, kelle põhitegevuseks on end minionikostüümi riietuda ja rahvale banaane jagada. Igati väärt tegu, arvestades seda, et paljud eestimaalased kindlasti “viis puuvilja päevas” reeglit ei järgi…

Paljud lapsed ja ehk mõned täiskasvanudki on näinud filmi “Käsilased”, seal tegutsesid suured kollased krõllid, kes igasugu lolluseid tegid. Tuleb välja, et ka meie kodumaal on oht antud tegelasi kohata, kuid kartma kollasest svammist tehtud tüüpe ei pea. Nad ei hammusta, vaid jagavad hoopis banaane.

Noormehed naeravad, et inimesed, kes minionidega kokku pole puutunud, arvavad vahel, et tänaval kõnnivad vastu Kinder Surprise üllatusmunad. “Algul oli plaan ka näiteks teletupsukostüümid osta, aga minionid on eripärased ja neid pole kuskil Eestimaal kohanud. Aga rahvale on ikka naljakas, kui tänava peal trehvata multikategelasi, suule tuleb naeratus!” nendivad nad.

Kuigi multikafilmis on käsilasi kokku kolm tükki, on Maarjaamal minione kaks. Peale linnatänaval banaanide jaotamise väisavad noormehed jõudsalt ka erinevaid üritusi. “Oi-oi, pole Eestimaal sellist üritust olemaski, kus me poleks käinud,” nendivad kohalikud minionid, loetledes üritusteks ette ka sellised suurüritused nagu Weekend Festival, Saaremaa ralli ja Pühajärve jaanituli.

Eesti mõistes eriliste tegelaste vastu on huvi tundnud ka erinevad telesaated: “Kodutunde saates viisime perekonnale kasti banaane ja minioni teemalist nänni, “Rahvabändi” saates olime publikuna ja “Suvesangarites” võitsime oma videoga auhinnamängu,” uhkustavad nad.

Mis on aga Lõuna-Eesti minionide tegevuse suurem eesmärk, kas tegu on lihtsalt kavala viisiga raha teenida…?

“Raha teenida küll väga eesmärk ei ole. Meie lihtsalt meeldib rahvast naeratama panna, kui nad meid näevad, lehvitavad ja signaalitavad autoroolis olles,” kinnitavad nad.

Nad teevad seda kõike selleks, et saada ja jagada häid emotsioone. “Kõige armsamad hetked on need, kus tuleb väiksem laps meid kallistama, ega tahagi lahti lasta. Sellised asjad võtavad lausa pisara silma, et suudame lastele rõõmu pakkuda, et nad näevad täies suuruses minioni ja saavad kallistada.”

Võru švammpeadest banaanisõltlased ja hea tuju levitajad on kogunud sotsiaalmeedias ka korraliku arvu fänne, nende Facebooki lehel on preagu 3500 jälgijat. Noormeeste eesmärk on pugeda aina rohkemate inimeste südametesse ning neid naeratama panna. Kes minione kohata tahab (või nende banaaniloosimistes osaleda), hoidke silma peal nende suhtlusvõrgustikel!