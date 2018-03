"Ma ei ole aru saanud sellest furoorist, mis mõndadel inimestel on, et kuidas selline nimi nagu Tussisööjad," räägib Ari Matti Mustonen "Terevisioonis" taskuhäälingust, mida koos Mikael Meemaga teeb. Ari Matti meenutab, et Tussisööjad sai alguse, kui Mikaeliga salvestati paar episoodi, kus räägiti enneolematult palju seksiteemadel. "Me tegime vist teise episoodi käigus nalja, et oleme Tussisööjad ja inimesed hakkasid saatma meile e-kirju "Kirjutan Tussisööjatele"". "Mina ja Mikael oleme tegelikult kaks tola, kellele meeldib mikrofoni ees jama ajada, aga tuleb välja, et inimestele meeldib," tõdeb ta.

Keskmine Tussisööjate episood kestab kolm tundi ning teemasid nad ette ei valmista. "Loeme kuulajate kirju, neid tuleb palju. On tore, et Tussisööjate armee on tugev," on Mustonen rahul.