USA-s Oregonis mõisteti 21 aastaks ja 4 kuuks vangi ebaseaduslikku lastehoidu pidanud January Neatherlin. 32aastane naine uimastas seitse last, et ta saaks segamatult solaariumisse minna.

2017. aasta märtsis saabus politseile vihje, milles teatati, et Little Gigglesi nimelises päevahoius on lapsed omapäi, kirjutab Crime Feed. Hiljem selgus, et kõikidele Neatherlini väikestele hoolealustele oli kummikommide abil manustatud und soodustavat melatoniini.

Neatherlini ohvrite vanus jäi vahemikku kuus kuud kuni neli eluaastat. Politsei tuvastas ka, et üks lastest oli kaetud oksega ning teda oli ähvardanud lämbumine.

Veebruaris mõisteti Neatherlin süüdi üheteistkümnes esimese astme kuriteos, mis käsitlesid väärkohtlemist.