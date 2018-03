15.–19. märtsini toimub Valencia suurim festival La Fallas. Mul ei olnud õrna aimugi, millega tegemist, aga kogu linn kihas juba jaanuarist saadik, et Fallas siin ja Fallas seal. Isegi meie korteri omanik ütles, et oh, kui hea aja te siia tulemiseks valisite, märtsis on ju La Fallas. Tudengid küsivad üle päeva üksteiselt, kas kõik on Fallaseks valmis. Õppejõud lõpetavad tunde pidevalt varem, sest on pidustuste kuu. Hispaanlastele meeldib väga puhata ja pidutseda (:

Okei, ma eeldasin, et ju see Fallas on midagi sarnast nagu meie vanalinnapäevad. Et kuskil kesklinnas on pealava ja siis seal ümber toimub veel üritusi. Googeldades sain niipalju targemaks, et ehitatakse hiiglaslikud, tavaliselt satiirilised kujud ja siis põletatakse need viimasel päeval maha. See kirjeldus meenutab mulle Californias toimunud Burning Man-i. Tuleb välja, et Fallase festival on isegi UNESCO listis. Ma arvasin, et sinna saavad vaid ehitised ja pargid ja vanalinnad ja muu taoline. Ja niipalju siis sellest, et tegevus toimub kesklinnas. Tuleb välja, et igas linnaosas ehitatakse ja põletatakse omad nukud.

Sellele faktile vihjas juba mu Valencia emme-beebi Facebooki grupp, kus üks viimast kuud rase neiu küsis, kuhu linnaossa ta peaks Fallase ajaks minema, et saada veidi rahu ja juhul, kui sünnitus algab, ikka haiglasse pääseks. Talle soovitati Valenciast lahkuda.