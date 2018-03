Suguhaigused on kavalad ja võivad esialgu kurnata naise organismi isegi viisil, et põdeja ise seda ei tea. Samas võivad nad pikemas perspektiivis naiste tervisele suurt kahju teha. Suguhaigused võivad põhjustada näiteks viljatust.

Sina oled ekspert, kes teab ja tunneb oma keha. Kui märkad, et eritis on tavapäraset hoopis erinev, siis peaksid pöörduma arsti poole. Olgu asi lõhnas, värvuses, koguses, konsistentsis.

2. Pissida on valus

See ju segab su igapäevaelu, mistõttu ei saagi seda ju ignoreerida. Põhjuseid võib olla mitmeid, kuid üheks valu põhjustajaks võib olla ka suguhaigus.

3. Sügelus

Kui intiimpiirkond sügeleb, siis on see märk, et midagi on valesti.

4. Haavandid

Süüfilis on näiteks haigus, mis põhjustab haavandeid.

5. Karm lööve, punased täpid

Süüfilise üks faasidest toob tavaliselt karmi nahalööbe.

6. Seksides on valus

Seks ei pruugi alati küll olla parim, mida loodame, kui seks ei tohiks kunagi olla valus. Valu on märk, et midagi on valesti.

7. Sinu vaagen valutab, kõht valutab - justkui kõik valutab

Mõned naised kogevad valusid vaagnas, mõni suisa krampe. Mõnele meenutavad need menstruatsioonile eelnevaid vaegusi, kuid ei pruugi seda sugugi olla.

8. Veritsus on ka siis, kui päevi ei ole