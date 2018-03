Seoses hiljutise juhtumiga, kus Kuperjanovi jalaväepataljonis vigastas üks ajateenija end tahtlikult tulirelvast, et "lahedat armi saada" üritab Sputnik taas tõsist valet levitama hakata.

Eesti kaitsevägi on saatnud ringkirja, milles tuuakse Sputiniku pärinud välja. Õhtuleht avaldab selle muutmata kujul.

Propagandakanal Sputnik on alustamas järjekordset kampaaniat, et tekitada lõhe Eestis elavate inimeste vahele ning õhutada rahvuste vahelist vaenu nii ühiskonnas kui ka kaitseväes. Sputnik on kaitseväele ja kaitseministeeriumile saatnud rea küsimusi, mis sisaldavad endas nii valesüüdistusi kui valeväiteid.