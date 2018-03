Tänases retrosarja "ENSV" osas on käes 1990. aasta poliitiliselt kuum maikuu. 8. mail on värskelt valitud Ülemnõukogu lõpetanud ENSV lipu, vapi ja hümni kasutamise. Ametliku nimena on kasutusele võetud Eesti Vabariik.

Päev hiljem pidasid interliikumise esindajad Vabaduse väljakul 9. mai paraadi ja heiskasid Tallinna linnavalitsusele ENSV lipu.

14. mail kuulutas NSV Liidu juht Mihhail Gorbatšov eestlaste otsused tühiseks. See omakorda andis interliikumise aktivistidele julgust korraldada 15. mail Toompea lossi ees suurmeeleavaldus, mille käigus üritati lossi tungida. Peaminister Edgar Savisaar oli sunnitud kutsuma raadio kaudu inimesi Toompead kaitsma.