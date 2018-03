Õhtuleht avaldab Eesti 100. sünnipäeva puhul videote seeria, kus armastatud ja tuntud inimesed edastavad oma õnnesoovid meie armsale Eestile ning jagavad ka oma kõige eredamat Maarjamaaga seotud mälestust.

Maalikunstnik Navitrolla soovib Eesti inimestele jõudu ja jaksu probleemide ja muredega tegelemisel. "Inimesed on teadupoolest väga keerulised olevused – koguaeg on igasugu muresid, murekesi, probleeme, kõiksugu takistusi ja valikuid. Ma sooviksin klassikute sõnadega kõigile neile inimestele jõudu ja jaksu tegeleda probleemidega, millest jaks üle käib. Peaks aga aru saama ka sellest, et kui endale ei ole võimalik probleemist üle saada, siis ei maksagi sellele tühjale-tähjale oma aega raisata, vaid keskenduda tuleks põhilisele."

