Oma esimeses hitis tüdruku musitamisest laulnud Katy Perry tahtis rõõmustada superstaarisaate "American Idol" eelvoorus osalenud noorukit - kuid too väljendab nüüd meelehärmi.

Kui 19aastane Benjamin Glaze rääkis, et ta pole veel kedagi suudelnud, sai ta 33aastaselt superstaarilt kutse, millest polnud viisakas ära öelda. Kuigi Benjamin hoiatas, et musitab Katyt vaid põsele, kuritarvitas too poisi usaldust ja andis talle matsuva musi otse suule.