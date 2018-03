Eile õhtul tabas Norra politsei Mossi sadamas rutiinse kontrolli käigus eestlasest veokijuhi, kes puhus alkomeetrisse 2,4 promilli.

Polisteil puuduvad andmed, kui pikalt oli juht juba purjuspäi Norra teedel sõitnud, vahendab nrk.no. Auto vedas tööstustooteid.



"See ei olnud ohtlik koorem, kuid auto ise on nii raske, et see kujutab endast teel suurt ohtu," rääkis politsei esindaja Ola Evensen.

Mehe juhiluba peatati ning ta ise vahistati.

Mossi ja Horteni vaheline praamiühendus on Norra kõige tihedama liiklusega.