Vene välisminister Sergei Lavrov on öelnud, et vastuseks Suurbritannia sammule kavatseb ka Venemaa teatud diplomaadid riigist välja saata.

Kolmapäeval kuulutas Theresa May, et Vene diplomaadid peavad Inglismaalt lahkuma nädala jooksul, vahendab BBC. Päev hiljem kinnitas Lavrov kohalikule meediale, et ka brittide väljasaatmine on kindel. Kui Lavrovilt küsiti, millal otsus jõustub, vastas ta: „Varsti. Luban teile seda.“

Veel teatas Lavrov, et sanktsioonide rakendamine nende suhtes on täiesti ebaõiglane, lisades, et vastaste lähenemisviis sellele teemale on osaliselt tingitud valitsuse probleemidest seoses Brexitiga.

Peaminister Theresa May teatas kolmapäeval, et Vene diplomaatidel palutakse lahkuda, kuna Venemaa keeldus selgitamast topeltagendi Sergei Skripali ja tema tütre Julia mürgitamiskatset. Moskva eitab jätkuvalt ning meelekindlalt osalemist Skripali ja tema tütre tapmiskatses.

2006. aastal mõisteti Skripal Venemaal spioneerimises süüdi ning määrati 13 aastaks range režiimiga vanglasse. Ta vabanes 2010. aastal spioonide vahetamise tulemusena ning asus seejärel elama Inglismaale. Topeltagent ja tema tütar Julia leiti 4. märtsil Salisburys teadvusetult. Mõlema seisund on endiselt kriitiline. Haiglas viibib ka politseiohvitser, kes oli üks esimestest sündmuskohale jõudnutest.