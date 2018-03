Õhtuleht avaldab Eesti 100. sünnipäeva puhul videote seeria, kus armastatud ja tuntud inimesed edastavad oma õnnesoovid meie armsale Eestile ning jagavad ka oma kõige eredamat Maarjamaaga seotud mälestust.

Rekordimees ja jooksja Tiidrek Nurme edastas oma soovid Eestile kirikust. "Ma soovin, et Eesti rahvas tuleks ja annaks oma tuleviku ja lootuse tõepoolest jumala kätte. Nii nagu on ka meie hümnis kirjas," arutleb ta. "Sinule eestimaalasena soovin ma seda, et sul oleks kokkupuude jumalaga, kelle kätte on usaldatud Eesti rahvas juba algusaegadel."

