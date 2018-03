Eesti sajandal sünniaastal toimuv Pühajärve jaanituli pakub sel aastal armastatud kodumaised artiste eesotsas Kerli Kõivuga. Välismaalt toovad oma õnnesoovid Example ning Tungevaag & Raaban. Ameerika Ühendriikides pikalt valmistatud ja Lõuna-Eesti metsade vahel viimistletud erishowga tuleb Pühajärve publiku ette palavalt armastatud ja üle maailma kõrgelt hinnatud Kerli. Äsja uue muusikaagentuuriga koostööd alustanud Kerli annab Pühajärvel suve ainsa Eesti kontserdi. Esitlusele tuleb läbilõige Kerli karjäärist, sealhulgas hitid “Walking On Air”, Zero Gravity”, “Army Of Love” ning “Spirit Animal”. Kerli uut lavashowd rikastab võimas visuaalne erilahendus, mille krooniks on kolmemeetrise läbimõõduga digitaalne kleit. Pühajärve jaanitule selleaastased erilahendused loob varem Baltikumi ja Soome suurimate festivalidega töötanud Taavi Randoja. Eestlaste poolt hinnatud kodumaiseid artiste saab festivali kahe päeva jooksul kuulata rohkelt. Lavale astuvad Smilers, Terminaator, Karl-Erik Taukar, Shanon, Koit Toome, Traffic, Daniel Levi, Ott Lepland ja Lemon Fight. Paralleelselt pealaval toimuvaga leiab rannalaval aset vabariigi andekaimate riimiseadjate paraad. Oma talenti näitavad 5 Miinust, Genka ja Paul Oja live-bändiga, Arop, Wateva ning Tigran & Naan.

Pühajärve jaanituli on juba aastaid toonud Lõuna-Eestisse häid välismaa artiste ja ilma nendeta ei saa selgi korral. Oma õnnesoovid Eesti sajandal sünniaastal toovad Inglismaalt Example, kelle hittlugude sekka kuuluvad “Kickstarts”, “All The Wrong Places“ “Changed The Way You Kiss Me” ja koostöös Calvin Harrisega loodud “We'll Be Coming Back”. Juba teist aastat tahab Pühajärvel pidu panna kõrgelt hinnatud EDM duo Tungevaag & Raaban.

Lisaks heale muusikale, suvisele meeleolule ja armastatud staaridele on Pühajärvel võimalik end proovile panna traditsioonilistes jaanipäevamängudes, sooritada looduskauni Pühajärve kohal benjihüppeid ning lõbutseda lugematutel atraktsioonidel. Majutuseks on Otepääl rohkem kui 2000 hotellikohta. Festivalialal on avatud unikaalse asukohaga, maalilise Pühajärve kaldal asuv telklaager.