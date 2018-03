14. märtsil kuulutas Eesti esimene gastronoomiakonkurss Silverspoon välja oma 2018. aasta hooaja alguse ning ootab Eesti toitlustusasutusi konkursist osa võtma. Registreerimine kestab 14. märtsist kuni 30. aprillini. Sel hooajal lisandus kolm uut kategooriat ning jätkuvalt on kogu hindamisprotsess digitaalne.

Mõnusal kolmapäeva pärastlõunal kogunesid Silverspooni head sõbrad, partnerid ning eelmise hooaja osalejad vast avatud Carpe Vinum veinistuudiosse, et ühiselt anda avalöök uuele Silverspoon 2018 hooajale.

Silverspoon korraldusmeeskond, kuhu kuuluvad Kristel Pentus, Andres Peets, Joakim Helenius ja Mahesh Ramnani, võtsid kokku eelmise hooaja saavutused, rääkisid selle hooaja muudatustest konkursi kategooriates ning tuleviku plaanidest ja ambitsioonidest. Sõnavõttudele järgnes meeleolukas koosviibimine nautides head seltskonda ning maitstes head ja paremat.

Hindamine toimub senise kaheksa asemel üheksas erinevas kategoorias – fine dining, casual dining, pererestoran, rahvusvaheline köök, etniline köök, Eesti köök, parim kohvik, parim gastropubi ja parim tänavatoit. Uuendusena oleme jaganud senise rahvusköögi kategooria kaheks, et selgemini eristada autentseid etnilisi kööke Aasia kultuurist ning rahvusvahelist kööki, mis esindab traditsionaalsemaid maailma maitseid.

“Selle läbi anname me selgema eristuse ja konkureerimise võimaluse nii Euroopalikuma köökidega restoranidele kui ka Aasia maitsete esindajatele”, sõnas Andres Peets.

Lisaks toob Silverspoon 2018 hooaeg muutused ka kõrvalkategooriate loetellu, senise kolme kategooria –parim peakokk, parim teenindus ja parim taimetoidu pakkuja – kõrvale lisandub neljas kõrvalkategooria ‘Silverspoon Meedia Auhind’, läbi mille me tunnustame toiduajakirjanikku või mediaettevõtet, kes panustab märkmisväärselt toidu- ja restoranikultuuri kajastamisesse ning populariseerimisse. “Leiame, et see on oluline uuendus gastronoomia preemiaid välja andvale organisatsioonile, et märgata ja tunnustada neid meedia väljundeid, kes ka ise panustavad Eesti toidukultuuri populariseerimisse ja kajastamisse”, võttis Peets kokku.

Jätkub ka eelmisel hooajal koostöös TV3’ga käivitatud populaarne meelelahutussaade “Tähtede hõbelusikas”, mis üheltpoolt on tugevaks väljundiks konkursil osalevatele restoranidele, kuid teisalt pakub lisaväärtust kogu konkursi populariseerimisele ning toob põneva meelelahutuse inimestele koju kätte.

Lisaks uuendustele meeskonnas ja iga-aastases Silverspoon konkursi arengus, panustab Silverspoon väga tugevalt heategevusse. 2017 hooajal algatati uus konkurss “Noor Kokk”, mille eesmärk on leida ja tunnustada noori Eesti kokandustalente, pakkuda neile arenguvõimalusi ning välja anda stipendium, mis võimaldab konkursi võitjal sõita kuuks ajaks praktikale mainekasse restorani, õppima tipp-kokkade käealla. Juba suuremalt ja tugevamalt jätkab noore koka võistlus 2018 hooajal.

“Heategevuslike ja gastronoomiasektori jaoks vajalike arendustegevuste uute plaanidega oleme me juba alustanud ning ilma liigseid detaile veel avaldamata, on plaanis 2019 hooajal välja tulla uute lisasuundadega, mille eesmärk on aidata kaasa kohaliku toidukultuuri koostööpunktide edendamisse”, rääkis Joakim Helenius.

Konkursil osalemiseks on toitlustusasutused oodatud ennast registreerima 14. märtsist kuni 30. aprillini Silverspooni kodulehel www.silverspoon.ee. Konkursil osalemine on toitlustusasutusele tasuta, kuid tingimuseks on kohtunikele voucherite alusel võimaldada tasuta eined koos ettenähtud jookidega vastavalt Silverspoon konkursi ja kategooria tingimustele.

“Julgustame Silverspoon 2018 konkursist osavõtma kõiki toitlustusasutusi Eestis. Usun, et iga osalev toitlustusasutus annab oma panuse Eesti gastronoomia sektori jätkuvale arengule. Kõik osalejad saavad aasta lõpus põhjalikud tagasiside ankeedid, mis annavad väärtuslikku tagasisidet arendustegevusteks ning see omakorda annab panuse kogu Eesti gastronoomia sektori jätkuvale arengule”, võttis Kristel Pentus kokku.

Toitlustusasutuste külastamine ja nende hindamine toimub poole aasta vältel kevadest sügiseni, et hinnata ka hooajalisust. Kogu hindamisprotsess on anonüümne ning kõik hindajad peavad täitma põhjaliku, 30 kuni 70 küsimusega digitaalse ankeedi, mille andmed kogub kokku sõltumatu audiitorfirma PwC.

Silverspooni konkursi võitjad kuulutakse välja 2018. aasta novembris

2017. aastal osales Silverspoon konkursil pea 100 toitlustuskohta üle Eesti. Möödunud hooajal noppis kõige enam tunnustusi restoran Haku, võites nii parim rahvusköök, parim teenindus ja parim kokk kategoorias. Fine Dining kategoorias võttis võidu restoran Ö, Casual dining kategooria võitja oli Ribe, parima pererestorani võit läks teist aastat järjest GOSPA’le, rahvusköögi kategooria võitjaks tuli restoran Cru, Eesti köögi kategooria võitja oli värske uustulnuk Juur, parima kohviku tiitli pälvis Gianni Café ning parimaks taimetoidu pakkujaks oli restoran Vegan V. 2017 hooajal esitatud uutes kategooriates pälvis parim gastropub kategooria võidu Kolm Sibulat ning parima tänavatoidu kategoorias Burger Kitchen Street Gourmet.

MTÜ Gastronoomia Auhindade Eesti Selts loodi 2004. aastal eesmärgiga edendada ja premeerida gastronoomseid saavutusi Eesti toitlustusmaastikul.