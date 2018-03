Seks peaks suhtesse tooma õrnust, kirge ja lõõgastust, mitte tekitama probleeme. Ometigi ei ole igas abielus seks ilma stressita. Kuidas abielus kirge hoida?

Portaal Your Tango annab kolm soovitust, kuidas abielus seks toimivana hoida.

Kolm asja, mida saad teha, et seks abielus oleks suurepärane.

1. Ära mine paanikasse

Su libiidol on oma kindel rütm. Sa ei saa oodata, et see oleks laes igal õhtul. On tuhandeid põhjuseid, miks iha ei ole suhtes sama, mis teie suhte alguses.

Võibolla on asi tervises, siis tuleks pöörduda arsti poole.

2. Ära kuluta raha, aega ega pinguta üle, et olnut tagasi tuua

Kui kirg suhtest on kadunud, siis kipuvad inimesed otsima abi rahast. Raha kirge suhtesse tuua ei aita. Sageli inimesed otsivad abi seksleludest, uutest tehnikatest jne. Uute asjade proovimine võib olla alguses erutav, kuid pikemas perspektiivis sellest abi ei ole.

3. Sa ei suuda iha kontrollida, aga...

Ära unusta, et iha ja kirge ei saa soovide järgi tööle panna. Sa ei saa valida, millal kirg sinus pead tõstab. Aga sa saad luua romantilise ja kirgliku keskkonna, kus saate abikaasaga lõdvestuda ja end vabaks lasta.

Seks on oluline osa suhtest ja teineteisele pühendumisest. Ja kuigi iha võib olla mingil perioodil madalam, siis on alati võimalus seda taas tõsta.